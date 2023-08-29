MEB son dakika açıkladı! "Artık önüne geçilecek" 81 il valiliğine gönderildi! 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ziyareti sırasında, yeni eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilecek olan yeni uygulamaları duyurdu. Bakan Tekin, bu açıklamaları temasları esnasında gerçekleştirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.08.2023
09:42 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
09:42
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'daki temasları sırasında, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak yenilikleri duyurdu. Bakan Tekin, özellikle çocukların okulda cep telefonu kullanımına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili genelgemizde de açıklamalarda bulunduk" ifadelerini kullandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da basın mensuplarının karşısına geçerek yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili bilgiler verdi.
Deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin,
"Deprem bölgesiyle ilgili altını çizerek söylemek istiyorum, biz 11 eylül tarihi itibariyle şartlarımız önceki dönemde olduğu kadar rahat olmamak üzere asgari müştereklerde eğitim ve öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak.
Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma, ulaşım olmak üzere hem mevcut öğretmenlerimizin hem 1 eylül tarihi itibariyle atanan yeni kardeşlerimizin, yeni arkadaşlarımızın problemlerinin çözümü noktasında gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Daha önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Bölgede çalışan, özellikle 4 il ve 2 ilçe bazlı olarak çok fazla yıkımın olduğu bütün öğretmen arkadaşlarımız tek tek arandı.
Konaklama, barınma, ulaşımla ilgili durumları, yeni atanan arkadaşlarımız tek tek arandı, durumları tespit edildi ve gerekli tedbirler İçişleri Bakanlığımız ve AFAD imkanları da kullanılarak ayarlanmış durumda. O arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de hiçbir problem yaşamadan eğitim ve öğretim sürecini inşallah başlatmış olacaklar" dedi.