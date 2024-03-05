HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini daha etkili bir şekilde takip etmek ve müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlamak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, sistem ilk kez değişecek. Bu değişiklik, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirme sürecinde daha kapsamlı ve adil bir yaklaşımı hedefliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:11Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:11