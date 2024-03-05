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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini daha etkili bir şekilde takip etmek ve müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlamak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, sistem ilk kez değişecek. Bu değişiklik, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirme sürecinde daha kapsamlı ve adil bir yaklaşımı hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:11
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MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Türkiye'deki eğitim sisteminde önemli bir yenilik daha hayata geçiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ülke genelindeki ortak sınavlarda, öğrencilerin kendi cümleleriyle cevap verecekleri açık uçlu ve kısa cevaplı soruları ilk kez kullanacak. Bu değişiklik, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip etmek, müfredatın işlenişinde okullar arası bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılıyor.

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MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Yusuf Tekin'den Yeni Müfredat Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Müfredat konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler." diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredatın yeni eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceği sorusuna, "Tabii yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz." yanıtını verdi.

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MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Yeni Müfredat Kademeli Olarak Uygulanacak

Bakan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalara değinerek, müfredatın hazırlanmasının zaman alan bir süreç olduğunu vurguladı.

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MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Yeni müfredatın, 1-5 ve 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacağını belirtti. Özellikle müfredatta yapılan değişikliklerin çocukların düzeylerine uygun olacağının altını çizdi.

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MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Öğrenci Düzeylerine Uygun Değişiklikler

Bakan Tekin, yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını ve önümüzdeki haftalarda sürecin tamamlanacağını ifade etti.