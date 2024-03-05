MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....

Yusuf Tekin'den Yeni Müfredat Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Müfredat konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler." diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredatın yeni eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceği sorusuna, "Tabii yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz." yanıtını verdi.