MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

Okullar ne zaman kapanacak? Kovid-19 salgını gölgesinde uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, 2020-2021 döneminin hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Tüm resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim devam ederken, hazırlık, 9, 10 ve 11'nci sınıflarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. İlkokul ve ortaokullarda ise 8. sınıflar haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sınıflarda da tam zamanlı uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil olacak mı? İşte cevaplar...