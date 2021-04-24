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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...
Bu yıl okullar ne zaman kapanacak Yaz tatili heyecanı yaşan milyonlarca öğrenci, bu sene okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. Kovid-19 vaka artışı nedeniyle 8. ve 12. sınıflar hariç yeniden uzaktan eğitime geçen tüm sınıf öğrencileri ikinci dönem sınavlarını oluyor. Şimdi ise gözler yaz tatiline çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:01
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