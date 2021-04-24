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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

Bu yıl okullar ne zaman kapanacak Yaz tatili heyecanı yaşan milyonlarca öğrenci, bu sene okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. Kovid-19 vaka artışı nedeniyle 8. ve 12. sınıflar hariç yeniden uzaktan eğitime geçen tüm sınıf öğrencileri ikinci dönem sınavlarını oluyor. Şimdi ise gözler yaz tatiline çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:01
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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

Okullar ne zaman kapanacak? Kovid-19 salgını gölgesinde uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, 2020-2021 döneminin hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Tüm resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim devam ederken, hazırlık, 9, 10 ve 11'nci sınıflarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. İlkokul ve ortaokullarda ise 8. sınıflar haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sınıflarda da tam zamanlı uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman, hangi ay başlayacak? Ara tatil...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.