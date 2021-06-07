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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın büyük bir bölümü online eğitim ile geçirildi. Okulların kapanmasına sayılı günler kala gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Yaz tatili heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bitiş tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:26
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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

Karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanacağı tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2020-2021 dönem sonu notlarını merak eden vatandaşlar, karnelerin alınacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan karnelerin nereden ve nasıl alınacağı da belli oldu. Peki, bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi 18 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler 18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgelerini alacaklar.

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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Pandemi nedeniyle karneler elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilecek.

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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

BU SENE DEVAMSIZLIK OLACAK MI?

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

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MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

BI SENE SINIFTA KALMA VAR MI?

İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.