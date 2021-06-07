MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın büyük bir bölümü online eğitim ile geçirildi. Okulların kapanmasına sayılı günler kala gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Yaz tatili heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bitiş tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL