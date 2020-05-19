19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ile velilerinin merakla araştırdığı sorular yanıt buldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 'Okullar kapandı mı' sorusu gündeme geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, okulların açılma tarihi ile ilgili ne dedi? Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:09
  • 1
  • 14
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitime geçilmişti. Koronavirüs vaka sayısındaki azalışın ardından normalleşme planı için hazırlıklar başladı. Bu kapsamda okulların hangi tarihte açılacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, okulların açılış tarihine de yer verdi. Peki, okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

  • 2
  • 14
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR KAPANDI MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

  • 3
  • 14
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başlayacak.

  • 4
  • 14
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

  • 5
  • 14
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

MEB LİSELERDE SINIF GEÇMEYE İLİŞKİN MERAK EDİLENLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.