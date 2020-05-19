MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ile velilerinin merakla araştırdığı sorular yanıt buldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 'Okullar kapandı mı' sorusu gündeme geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, okulların açılma tarihi ile ilgili ne dedi? Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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