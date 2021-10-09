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Haberler Galeri MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2.593'ü aşçı, 3.279'u aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 6.132 personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 12:21
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MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacak. Toplam 6.132 personel alımı için başvuru detayları belli oldu. MEB personel alımı ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

MEB 6.132 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvurular, 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

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MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına ise 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;

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MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,

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MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,

ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,