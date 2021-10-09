MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?

MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2.593'ü aşçı, 3.279'u aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 6.132 personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.10.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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