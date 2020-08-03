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Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri! Düşmana korku dosta güven veriyorlar
Kurban Bayramı'nda, Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirleyen TCG Kaş Karakol Gemisi, milli imkanlarla üretilen sistem, cihaz ve yazılımla ön plana çıkıyor. Bahriyeliler, yerli imkanlarla donatılan gemide, gece gündüz elleri tetikte bekliyor. Bir disiplin içerisinde hareket eden askerler, vatan sevgisiyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi: 03.08.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 13:10
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