Mavi Vatan'da yeni denklem! Siyonist-Rum ittifakının korkulu rüyası gerçek oluyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'de oyun kurucu rolünü pekiştirecek hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. İsrail'in saldırganlığına karşı Mavi Vatan'da adım adım yeni denklem hayata geçiriliyor. Suriye ve Mısır ile de "deniz yetki" alanları gündemde.

Türkiye'nin son günlerde artan askeri temas trafiğinde Akdeniz büyük önem taşıyor. Bölgeye dönük ikili ilişkilerinde "kazan-kazan" parolasıyla hareket ediliyor.

Ankara, İsrail'in saldırgan politikaları neticesinde küresel olarak önemi bir kez daha görülen Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin menfaatlerinden ödün vermeyeceğini 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı dahil olmak üzere her mecrada kararlılıkla gösterdi.

40 BİN KM'LİK ALAN Sabah'ın haberine göre, önceki gün KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan eden Türkiye küresel enerji denkleminde stratejik bir hamle yaptı. Türkiye, Akdeniz'de komşu olduğu Suriye ve Mısır ile ilişkilerini de sıkılaştırıyor.

Türkiye'nin denizlerde başka ülkelerle işbirliği kurması İsrail- Rum-Yunan lobisinin korkulu rüyası olurken bu doğrultuda arka planda temaslar sürüyor.