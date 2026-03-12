A Haber görüntüledi: İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi
İran-ABD-İsrail savaşının 13. gününde bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya'ya konuşlandırılan Patriot sistemleri, Kürecik Radar Üssü'nde yerini aldı. A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı. İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi...
Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılıyor.
Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte Türk hava sahasının savunma kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı.
NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'ya Patriot sistemi yerleştirildi. A Haber, Malatya'ya konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemlerini görüntüledi.
STRATEJİK NOKTA: KÜREÇİK RADAR ÜSSÜ
A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı.
Sıcak detayları aktaran Barış Türel, "Şu anda Küreçik Radar Üssü'ndeyiz. Çok kritik bir nokta; Patriot hava savunma sistemleri işte bu şekilde getiriliyor" dedi. Bölgenin önemine dikkat çeken Türel, "Burası tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği bir nokta oldu. 1800 rakımlı bu tepeden tüm bölge, Doğu ve Güney, en hakim noktadan izlenebiliyor" sözleriyle üsse verilen stratejik önemi vurguladı.
SEVKİYATTA ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Malatya Erhaç Havalimanı'ndaki yoğun hareketliliği aktaran Türel, "Almanya'dan havalanan nakliye uçakları parçalar halinde bataryaları, rampaları ve römorkları getiriyor. Güvenlik üst düzeyde; kuş uçurtulmuyor" dedi.
Sevkiyatların gizliliğine de dikkat çeken Türel, "Görüntülerin paylaşılmasına izin verilmiyor, sevkiyatlar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğun bir trafik söz konusu" ifadelerini kullandı.