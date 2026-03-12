CANLI YAYIN
İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi

İran-ABD-İsrail savaşının 13. gününde bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya'ya konuşlandırılan Patriot sistemleri, Kürecik Radar Üssü'nde yerini aldı. A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı. İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi...

Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılıyor.

Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte Türk hava sahasının savunma kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE MALATYA'YA YERLEŞTİRİLEN PATRİOT SİSTEMİ

NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'ya Patriot sistemi yerleştirildi. A Haber, Malatya'ya konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemlerini görüntüledi.

STRATEJİK NOKTA: KÜREÇİK RADAR ÜSSÜ
A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı.

Sıcak detayları aktaran Barış Türel, "Şu anda Küreçik Radar Üssü'ndeyiz. Çok kritik bir nokta; Patriot hava savunma sistemleri işte bu şekilde getiriliyor" dedi. Bölgenin önemine dikkat çeken Türel, "Burası tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği bir nokta oldu. 1800 rakımlı bu tepeden tüm bölge, Doğu ve Güney, en hakim noktadan izlenebiliyor" sözleriyle üsse verilen stratejik önemi vurguladı.

SEVKİYATTA ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Malatya Erhaç Havalimanı'ndaki yoğun hareketliliği aktaran Türel, "Almanya'dan havalanan nakliye uçakları parçalar halinde bataryaları, rampaları ve römorkları getiriyor. Güvenlik üst düzeyde; kuş uçurtulmuyor" dedi.

Sevkiyatların gizliliğine de dikkat çeken Türel, "Görüntülerin paylaşılmasına izin verilmiyor, sevkiyatlar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğun bir trafik söz konusu" ifadelerini kullandı.

PATRİOT SİSTEMLERİNİN CAYDIRICI GÜCÜ
Sistemlerin teknik kapasitesini anlatan Türel, "Patriotlar 160 kilometre menzilde etkili ve 1985'ten bu yana kullanımda olan, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edebilen bir sistem. PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip" dedi. Mobil yapısına dikkat çeken Türel, "Hızlı bir şekilde farklı birimlere taşınabiliyor. Seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada tam koruma sağlıyor" sözleriyle sistemin özelliklerini aktardı.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA HATTI GÜÇLENİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'nın NATO ile ortak kararına işaret eden Türel, "Türkiye'nin hava savunmasını daha güvenli hale getirmek amacıyla bu adım atıldı. Türkiye, Patriot sistemleriyle 2003'te Irak Savaşı sırasında tanışmış, 2013'te Suriye sınırına yerleştirmişti," dedi. Bölgede gerilime dikkat çeken Türel, "İran-ABD-İsrail geriliminin ardından Malatya, Türkiye'nin hava savunma sistemi açısından kritik bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Türel, PAC-3 füzeleri sayesinde balistik füzelere karşı savunma kabiliyetinin de oldukça gelişmiş olduğunu belirterek, "Adana'da da İspanya'ya ait Patriot PAC-3 sistemi bulunuyor. Türkiye aslında Patriot ile ilk kez 2003 yılında tanışmıştı ve Suriye savaşı sırasında da sınırlarına Patriot sistemleri konuşlandırılmıştı" sözleriyle sürecin geçmişini hatırlattı.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ 8 MADDEDE MERAK EDİLENLER

1. Patriot sistemi nedir?
Patriot, uçaklara, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı kullanılan gelişmiş bir hava savunma sistemidir. ABD tarafından geliştirilen sistem, özellikle kritik bölgeleri hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kullanılır.

2. Patriot sistemi ne işe yarar?
Patriot sistemi; düşman uçaklarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri tespit etmek, takip etmek ve imha etmek için kullanılır. Radar sistemi sayesinde hedefleri erken tespit ederek savunma sağlar.

3. Patriot'un menzili ne kadardır?
Patriot sisteminin menzili kullanılan füze tipine göre değişir. Genel olarak 70 ila 160 kilometre arasında etkili savunma sağlayabilir.

4. PAC-3 füzesi nedir?
PAC-3, Patriot sisteminin en gelişmiş füze türlerinden biridir. Özellikle balistik füzeleri doğrudan çarpma yöntemiyle imha etmek için tasarlanmıştır.

5. Patriot sistemi hangi parçalardan oluşur?
Patriot hava savunma sistemi temel olarak şu bileşenlerden oluşur:

. Radar sistemi

. Kontrol merkezi

. Güç ve iletişim üniteleri

Füze rampaları (lansman araçları)

6. Patriot sistemi mobil midir?
Evet. Patriot sistemi mobil bir savunma sistemidir. Araçlar üzerine kurulu olduğu için ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde taşınabilir ve konuşlandırılabilir.

7. Türkiye Patriot sistemi kullanıyor mu?
Türkiye geçmişte NATO kapsamında Patriot sistemlerini sınır bölgelerinde kullanmıştır. Zaman zaman müttefik ülkeler tarafından Türkiye'de konuşlandırılan Patriot bataryaları da olmuştur.

8. Patriot sistemi neden önemlidir?
Patriot sistemi, özellikle balistik füze tehditlerine karşı etkili savunma sağlaması nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Kritik şehirlerin, üslerin ve askeri bölgelerin korunmasında önemli rol oynar.

