HaberlerGaleriLise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
Lise tercih sonuçları için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekleyen lise adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Temmuz ayında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçlarının da bu ay içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. LGS yerleştirme işlemleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MEB takvimi...