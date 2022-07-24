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Haberler Galeri Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

Lise tercih sonuçları için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekleyen lise adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Temmuz ayında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçlarının da bu ay içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. LGS yerleştirme işlemleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MEB takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 12:36
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Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

Lise tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. LGS tercihlerini 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde yerleştirme sonuçlarını bekliyor. İstedikleri liseye gidebilmek için ercih yapan öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sonuçların öğle vaktine kadar açıklanması bekleniyor.

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Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

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Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.