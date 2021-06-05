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Haberler Galeri LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS sınav süresi ne kadar? 2021 LGS saat kaçta başlayacak? Uzun süredir LGS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 6 Haziran'da sınavda ter dökecekler. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 16:36
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LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınavına saatler kaldı. 2021 LGS 8 Haziran'da uygulanacak. LGS için hazırlıklarını tamamlayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri ve velileri sınav hakkında detayları araştırıyor. Sınava geç kalmak istemeyen öğrencilerin erken saatte sınava girecekleri okul binasında olmaları gerekiyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak? İşte LGS ile ilgili merak edilenler...

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LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS BİRİNCİ OTURUM SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

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LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS İKİNCİ OTURUM SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

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LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.