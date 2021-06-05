LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak?

LGS sınav süresi ne kadar? 2021 LGS saat kaçta başlayacak? Uzun süredir LGS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 6 Haziran'da sınavda ter dökecekler. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 LGS sınav süresi ne kadar? LGS oturumları kaç dakika olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL