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Haberler Galeri KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takvimine göre, 5 Kasım'da başlayan burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Üniversite eğitim boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi başvuruları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:54
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KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takvimine göre, 5 Kasım'da başlayan burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Üniversite eğitim boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi başvuruları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

8 Kasım'da sona ermesi beklenen KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını uzatıyoruz. Son tarih: 10 Kasım Çarşamba 23:59"

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KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden burs ve kredi başvurusu yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.

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KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

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KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.