KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takvimine göre, 5 Kasım'da başlayan burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Üniversite eğitim boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi başvuruları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK burs başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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