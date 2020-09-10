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10 Eylül 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?
2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala en çok merak edilen konular arasında KYK yurt ve burs başvuru tarihleri yer aldı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler tarafından araştırılan yurt ve burs başvurularına ilişkin son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 10:07
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? YKS üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında KYK başvuru tarihleri yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı merakla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini bekliyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz duyurulmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019 yılında burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim 2019 tarihlerinde alınmıştı. 2020-2021 burs kredi başvurlarının da ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.