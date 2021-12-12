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Haberler Galeri kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

KYK burslar açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Burs ve kredi başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Sonuçlar geçen yıl 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu nedenle Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında KYK sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle öğrenciler KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin; E-Devlet veya kygm.gsb.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:10
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kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK sonuçları için heyecan dorukta. KYK burslar açıklandı mı sorusuna yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Üniversite öğrencileri maddi durumlarına göre KYK'dan geri ödemesiz burs veya geri ödemeli kredi almaya hak kazanıyor. Bu yıl başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Geçen yıl KYK burs sonuçlarının 7 Aralık'ta açıklandığı biliniyor. Peki; KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

2022'de KYK KREDİ VE BURS NE KADAR OLACAK?

2021 yılında yapılan zamlarla birlikte; KYK kredi ve burs ücretleri 550 TL'den 650 TL'ye yükseltilmişti. 2022 yılı için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak milyonlarca öğrenci için bir düzenleme yapılabileceği ve ücretlerin 750 TL'ye çıkabileceği tahminler arasında bulunuyor.

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kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılında başvuru dönemi 28 Ekim – 3 Kasım olarak belirlenmişti. Başvuruların ardından sonuçlar 7 Aralık'ta duyurulmuştu.

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kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

Bu yıl başvuruların 5-10 Kasım tarihlerinde alındığı düşünülürse, 13-14-15 Aralık tarihlerinde KYK burs sonuçlarının açıklanacağını düşünmek yanlış olmaz. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

BURS ÇIKAN NE YAPACAK?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.