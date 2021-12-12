kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?

KYK burslar açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Burs ve kredi başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Sonuçlar geçen yıl 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu nedenle Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında KYK sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle öğrenciler KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin; E-Devlet veya kygm.gsb.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek.