Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ NELER?

Ancak bu alâmetlerin nelerden ibaret olduğu açık bir şekilde haber verilmemiş, sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişiyle (Enbiyâ, 96) dâbbetü'l-arzın çıkışı (Neml, 82) kıyamet alâmeti manasına alınabilecek bir bağlam içinde zikredilmiştir.

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili olarak göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (Duhân, 11-12) ve ayın yarılacağından (Kamer, 1) bahsedilmiştir.