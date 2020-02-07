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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?
2020 yılında meydana gelen felaketlerin ardından vatandaşlar "Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren hem dünya da hem ülkemizde pek çok olay meydana geldi. Bu olaylar sonrası vatandaşlar dünyanın sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerini getirdi. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:40
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