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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

2020 yılında meydana gelen felaketlerin ardından vatandaşlar "Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren hem dünya da hem ülkemizde pek çok olay meydana geldi. Bu olaylar sonrası vatandaşlar dünyanın sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerini getirdi. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:40
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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

Son zamanlarda yaşanan felaketler nedeniyle vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyametler nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet kelimesi, kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.

Kıyamet kelimesi, dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

KUR'AN-I KERİM'DE KIYAMET NASIL GEÇİYOR?

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçer; 26 âyette "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle yer alır.

İslam inancının üç temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan, çok değişik ve etkileyici üsluplar taşıyan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır.

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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK

Kıyamet, semavî dinlerin temel iman esaslarından biri olarak kabul ettikleri bir konudur. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir.

Kur'an'da yer alan ayetlerle akaid alanında delil kabul edilebilecek derecede sahih olan hadislerin muhtevası insan aklının çözüm aradığı her probleme cevap vermemektedir. Bu sebeple ilk dönemlerden itibaren kıyamet alâmetleri, kıyametin çeşitli merhaleleri, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili birçok zayıf veya mevzu rivayet ortaya çıkmıştır.

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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kozmik anlamda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun -jeolojik zaman çerçevesinde- yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.

Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.

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Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Dabbetül-arz nedir?

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ NELER?

Ancak bu alâmetlerin nelerden ibaret olduğu açık bir şekilde haber verilmemiş, sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişiyle (Enbiyâ, 96) dâbbetü'l-arzın çıkışı (Neml, 82) kıyamet alâmeti manasına alınabilecek bir bağlam içinde zikredilmiştir.

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili olarak göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (Duhân, 11-12) ve ayın yarılacağından (Kamer, 1) bahsedilmiştir.