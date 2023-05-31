Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.