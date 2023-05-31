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Haberler Galeri Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayatına ve mesleğine dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinden " Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunu araştırıyor. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:54
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Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Kübra Güran Yiğitbaşı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri haline gelirken binlerce kişi hayatına ve kariyerine ilişkin detayları araştırıyor. 1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, aynı zamanda evli ve 3 çocuk annesidir. Peki Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

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Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

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Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. 5 Ağustos 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine getirildi. Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı iken, 12 Mayıs 2022'de Afyonkarahisar valisi olarak atanmıştır.

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Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...

Evli ve 3 çocuk annesidir.