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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu gelişmelerin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzman isim konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İşte uzman açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:26
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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, büyük İstanbul depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi" ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde "İstanbul Depremi" olmuştu. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da 7,4 şiddetinde meydana gelen depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya ve Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da büyük can ve mal kaybı yaşanmıştı.

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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da meydana gelen 3.9 şiddetindeki depremin ardından A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.

Bektaş'ın açıklamaları şu şekilde:

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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

"Depremin şiddetli olmasının en büyük nedeni depremin derinliğinin sığ olması ve oradaki zeminin özelliğinden kaynaklanıyor. Depremin ardından akıllara gelen soru şu; "Bu deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü müdür?" böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bu tür depremler şu anda Marmara'da olağan depremlerdir.

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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

Büyük bir depremin olup olmayacağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu belirtelim ki, 1999 depreminden sonra İstanbul'da beklenen deprem 1776 depremin tekrarı şeklinde istatistiksel verilere bağlı olarak bir tahminde bulunuyor ve 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Fakat son 10-15 yıldan bu yana bu fay üzerinde yani Marmara Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yapılan sismik ve jeolojik çalışmalar çok daha doyurucu ve çok daha açık bilgiler verdi.