Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?

Büyük bir depremin olup olmayacağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu belirtelim ki, 1999 depreminden sonra İstanbul'da beklenen deprem 1776 depremin tekrarı şeklinde istatistiksel verilere bağlı olarak bir tahminde bulunuyor ve 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Fakat son 10-15 yıldan bu yana bu fay üzerinde yani Marmara Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yapılan sismik ve jeolojik çalışmalar çok daha doyurucu ve çok daha açık bilgiler verdi.