19 Haziran 2021, Cumartesi
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Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu gelişmelerin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzman isim konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İşte uzman açıklamaları...
Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:26
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