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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı olmadan Kızılay personel alımı yapılacak. Kızılay personel alım ilanı detayları yayımlandı. İlanda alınacak personellere yönelik kadro detayları verildi. Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı, Ruh Sağlığı Hemşiresi, Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi, Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi gibi kadrolara personel alımı yapılacak. Alınacak personeller genellikle Ankara'da görev yapacak. İşte, 2020 Kızılay personel alımı başvuru şartları…

Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 02:06
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kızılay personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En az 5 bin lira maaşla KPSS şartı olmadan Kızılay personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. KPSS'siz Kızılay personel alımı ilanları Türk Kızılayı Kariyer işleri sayfasından takip edilebiliyor. İlanlar arasında uzmanlık gerektiren meslekler bulunuyor. Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı, Ruh Sağlığı Hemşiresi, Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi, Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi, Finans Asistanı, Yazı İşleri Uzmanı gibi personeller alınacak.

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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı

- Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

- Tercihen Halk/Toplum Sağlığı hemşireliği alanında yüksek lisans/sertifika sahibi olmak,

- Halk Sağlığı alanında en az 3 sene çalışma tecrübesi olmak.

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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ruh Sağlığı Hemşiresi

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

- Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

- Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

- Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

- Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

- Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

- Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- Tercihen Halk sağlığı ya da Epidemiyoloji alanında doktora/yüksek lisans yapmış olmak,

- Tercihen en az 2 sene halk sağlığı, toplum sağlığı, küresel sağlık alanlarında çalışmış olmak,

- Tercihen okuma, yazma, konuşma orta seviye İngilizce bilmek,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak.

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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi

- Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun, (Yüksek Lisans, Doktora tercih sebebidir.)

- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

- Alanında 3 yıl tecrübeye sahip,

- Tercihen aktif SAP kullanabilen,

- Daha önce bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmış veya gönüllü olarak proje liderliği yapmış,

- Daha önce incinebilir gruplarla çalışmış, zarar görebilir gruplara yönelik uygulamalar içerisinde bulunmuş,

- Ekip ve proje yönetme tecrübesi olan,

- Analitik düşünen ve problem çözme yeteneği olan,

- Proje Yönetimi disiplinine hakim,

- Bütçe ve sözleşme yönetimi konularına hakim,

- İletişim yeteneği kuvvetli olan,