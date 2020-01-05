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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı olmadan Kızılay personel alımı yapılacak. Kızılay personel alım ilanı detayları yayımlandı. İlanda alınacak personellere yönelik kadro detayları verildi. Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı, Ruh Sağlığı Hemşiresi, Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi, Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi gibi kadrolara personel alımı yapılacak. Alınacak personeller genellikle Ankara'da görev yapacak. İşte, 2020 Kızılay personel alımı başvuru şartları…
Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 02:06
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?