KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ruh Sağlığı Hemşiresi

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

- Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

- Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

- Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

- Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

- Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

- Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.