10 Temmuz 2022, Pazar
KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri
KPSS sınav yerleri, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Lisans KPSS için başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde, KPSS sınavlarının Temmuz ayında başlayacağı açıklandı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.07.2022 17:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 17:34
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