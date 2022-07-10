KPSS sınav yerleri açıklandı mı? Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. 2022 yılında yapılacak Lisans KPSS için başvuru yapan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklandığı sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...