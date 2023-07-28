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Haberler Galeri KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?

KPSS adayları, 2023 KPSS A Grubu sınavlarının ilk oturumlarının ardından heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Genel Kültür Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu da Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi, merakla beklenen haberler arasında yer alıyor. Peki KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 22:45
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KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr

KPSS adayları, 2023 KPSS A Grubu sınavlarının ilk oturumlarının ardından heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Genel Kültür Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu da Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi, merakla beklenen haberler arasında yer alıyor. Peki KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr

KPSS SINAV TAKVİMİ

2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

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KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr

2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

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KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr

2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu. Buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek.