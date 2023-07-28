KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?

KPSS adayları, 2023 KPSS A Grubu sınavlarının ilk oturumlarının ardından heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Genel Kültür Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu da Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi, merakla beklenen haberler arasında yer alıyor. Peki KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?