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Haberler Galeri KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

"KPSS başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından belli oldu. ÖSYM tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan KPSS sınavları öncesinde, başvuru tarihleri merak konusu oluyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:46
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KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

KPSS sınavı ve başvuru tarihi arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarihler belli oldu. Memur olabilme hayaliyle KPSS sınavlarına girecek olan binlerce kişi, 2023 yılı KPSS oturumları için sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS hangi ayda yapılacak? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

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KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

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KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

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KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.