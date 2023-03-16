KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ

"KPSS başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından belli oldu. ÖSYM tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan KPSS sınavları öncesinde, başvuru tarihleri merak konusu oluyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi...