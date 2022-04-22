KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen KPSS 2022/7 tercih süreci ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne toplam 224 personel alımı yapılacak. Büro personeli, şehir plancısı, avukat, mühendis, mimar gibi kadrolara yapılacak personel alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman? İşte haberin detayları...