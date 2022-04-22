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Haberler Galeri KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımında son viraja girildi. Ön lisans düzeyinde 61 personel, lisans düzeyinde 163 personelin ataması yapılacak. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:37
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KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen KPSS 2022/7 tercih süreci ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne toplam 224 personel alımı yapılacak. Büro personeli, şehir plancısı, avukat, mühendis, mimar gibi kadrolara yapılacak personel alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

KPSS 2022/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Bir önceki tercih süreçlerini incelediğimizde sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

KPSS 2022/7 kılavuzunda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.