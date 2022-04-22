22 Nisan 2022, Cuma
KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?
KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımında son viraja girildi. Ön lisans düzeyinde 61 personel, lisans düzeyinde 163 personelin ataması yapılacak. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:37
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