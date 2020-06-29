29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı için 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:56
  • 1
  • 15
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 3000 personel alımı için ÖSYM tarafından tercih işlemleri 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında alındı. Diyetişyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, psikolog gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 15
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

  • 4
  • 15
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

  • 5
  • 15
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.