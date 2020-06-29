KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 3000 personel alımı için ÖSYM tarafından tercih işlemleri 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında alındı. Diyetişyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, psikolog gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...