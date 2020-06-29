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KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı için 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:56
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