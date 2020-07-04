Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

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Araştırmayı gerçekleştiren, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan teorik biyolog Bette Korber ve arkadaşlarının hazırladıkları raporda şu ifadeler göze çarpıyor: "Global izleme verilerimiz, G614 varyantının D614'ten daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Bu virüsün daha bulaşıcı olacağı anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, G614'ün hastalık şiddeti üzerindeki etkisine dair bir kanıt bulamadık."