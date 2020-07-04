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Haberler Galeri Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alırken, sağlık uzmanları araştırmalarına devam ediyor. Koronavirüsün mutasyona uğradığını belirten araştırmacılar, virüsün Avrupa'dan ABD'ye yayıldığına dair kanıt bulduklarını iddia etti. Virüsteki bulgularda salgının bulaşıcılığının arttığı saptandı.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 02:09
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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Cell dergisi, koronavirüs üzerinde araştırma yapan uzmanların verilerini paylaştı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı belirtirken, Avrupa'dan ABD'ye sıçradığı ifade edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Araştırmacılar, mutasyon sonucu oluşmuş yeni bir tür koronavirüs formunun Avrupa'dan ABD'ye yayıldığına dair açık kanıtlar buldu. Bu mutasyonla birlikte virüs daha bulaşıcı hale gelirken insanlar üzerindeki "hasta edici" etkisi azaldı.

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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Cell dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre mutasyon, virüsün enfekte ettiği hücrelere girmek için kullandığı yapı olan başak (spike) proteinine etki ediyor.

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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

Araştırmacılara göre, G614 olarak adlandırılan bu yeni mutasyon, bugün Avrupa ve ABD'de yayılan ilk tür olan D614'ün yerini tamamen almış durumda.

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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı

DAHA HIZLI YAYILIYOR

Araştırmayı gerçekleştiren, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan teorik biyolog Bette Korber ve arkadaşlarının hazırladıkları raporda şu ifadeler göze çarpıyor: "Global izleme verilerimiz, G614 varyantının D614'ten daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Bu virüsün daha bulaşıcı olacağı anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, G614'ün hastalık şiddeti üzerindeki etkisine dair bir kanıt bulamadık."