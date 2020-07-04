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Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı
Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alırken, sağlık uzmanları araştırmalarına devam ediyor. Koronavirüsün mutasyona uğradığını belirten araştırmacılar, virüsün Avrupa'dan ABD'ye yayıldığına dair kanıt bulduklarını iddia etti. Virüsteki bulgularda salgının bulaşıcılığının arttığı saptandı.
Giriş Tarihi: 04.07.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 02:09
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