Koronavirüs korkusu dünyayı etkisi altına aldı! İşte paylaşım rekorları kıran o görüntüler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da koronavirüs vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi. ABD'de can kaybı 11'e çıktı, vaka sayısı 110'u aştı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Öte yandan virüs korkusuna rağmen günlük hayatlarına devam etmeye çalışan insanlar da son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Toplu taşımada kafasına kutu takmış olan bir kadının görüntüsü ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte koronavirüs ile ilgili en dikkat çeken görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





