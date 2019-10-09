KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

"KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMEK ÜZERE 33 BİN ADET MPT-76 SİPARİŞİ DAHA ALDIK"

Sonraki süreçlerde de her teslimat 4 bin 500, 5 bin olmak üzere geriye kalan silahların üretimine devam ediyoruz. Şu anda ikinci 4 bin 500'lük kafilenin üretimi devam ediyor. Bunu da Ekim ayı içerisinde muayene heyeti için hazır hale getireceğiz" diye konuştu.