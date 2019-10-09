BİZE ULAŞIN
KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!
Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yerli silah üreterek ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artırarak 2018 yılında 45 bin olan silah üretim sayısını 2019 yılında hedef olarak 66 bin silaha çıkardı. Öte yandan MKEK tarafından üretilen MPT-76'nın keskin nişancı versiyonu KNT-76'dan 619 adet TSK'ya teslim edildi.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 14:29
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28