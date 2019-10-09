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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yerli silah üreterek ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artırarak 2018 yılında 45 bin olan silah üretim sayısını 2019 yılında hedef olarak 66 bin silaha çıkardı. Öte yandan MKEK tarafından üretilen MPT-76'nın keskin nişancı versiyonu KNT-76'dan 619 adet TSK'ya teslim edildi.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 14:29
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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 48 binini üreterek sevkiyatları tamamladı.

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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikasının 1935 yılında kurulduğunu ve 85 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır silah ihtiyacını karşıladığını anlatan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, "Bu vazifeyi bir hakkın ifa etmekte. Bundan sonraki süreçte de bu vazifeyi görmeye devam edecek. Fabrikamız 1940'lı yıllarda Vartay tipi tabanca üreterek sürece başlamış. 1970'lerde yoğun miktarda G-3 üretimi yapmış, 1974 yılından itibaren MG-3 dediğimiz makineli tüfek üretimini yapmış. 1986 yılından itibaren MP-5 ismini verdiğimiz makineli tabanca üretimimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

Üretim aşamasındaki bu süreçte, 2004 yılında kendimize ait milli silahlarımızın tasarım çalışmalarına başladık. Bizim ilk göz ağrımız BORA-12 (keskin nişancı tüfeği) 2004 - 2009 yılları arasında yaklaşık 5 sene tasarım süreci yaşadık. Sonraki yıllarda peyderpey yıllık 200 ile 600 adet üretim miktarıyla Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin civarında teslimat yaptık" ifadelerini kullandı.

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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın tasarım çalışmalarının 2009 yılında başladığını ve yaklaşık 6 yıl sürdüğünü vurgulayan Gümüş, "2015-2016 yıllarında tasarım tamamlandı. 2017 yılından itibaren seri imalata geçtik. MPT-76 olarak şu ana kadar bizden ilk sözleşmede istenen 23 bin adet silahı teslim ettik. İlk kafileyi bitirdikten sonra, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmek üzere 33 bin adet silah siparişi daha aldık.

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KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!

"KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMEK ÜZERE 33 BİN ADET MPT-76 SİPARİŞİ DAHA ALDIK"

Sonraki süreçlerde de her teslimat 4 bin 500, 5 bin olmak üzere geriye kalan silahların üretimine devam ediyoruz. Şu anda ikinci 4 bin 500'lük kafilenin üretimi devam ediyor. Bunu da Ekim ayı içerisinde muayene heyeti için hazır hale getireceğiz" diye konuştu.