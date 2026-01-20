KKTC gezisinin belgeleri ortaya çıktı! İmamoğlu'nun A Takımı'nın sponsoru belli oldu
Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerin her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu liderliğinde İBB'yi rüşvet ve yolsuzluğun merkezi haline getiren Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu özel jet kiralayarak gittiği KKTC sponsoru ortaya çıktı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jet kiralayarak yaptığı KKTC seferinin faturası ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jetle ilgili kiralanma süreci ve ödemeyi yapan firmaya ilişkin bir inceleme yaptı. Sabah'ın haberine göre belgelerde, 28-30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan İstanbul-Kıbrıs seferinin detayları ortaya çıktı.
Jetin, Veysel Demirci'nin sahibi olduğu Güven Air'den kiralandığı öğrenildi. 22 bin euro bedelli sefer, WW Havacılık üzerinden rezerve edildi.
Faturanın izini süren soruşturma birimleri, ödemeyi yapan şirket üzerinden İBB operasyonunun kilit ismine ulaştı. Faturayı ödeyenin şirketin, Kuzey İstanbul Modern A.Ş. olduğu ortaya çıktı.
Şirketin İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde milyonlarca liralık ihale aldığı kaydedildi. Şirkete bağlı Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yönetiminde Fatih Keleş'in de olduğu deşifre edildi.