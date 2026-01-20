KKTC gezisinin belgeleri ortaya çıktı! İmamoğlu'nun A Takımı'nın sponsoru belli oldu

Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı. Diğer işadamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır" dedi.

SARI ODADA KUMAR



Karaca, Kıbrıs'a gittiklerinde otelde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı işadamı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ı orada gördüğünü söyledi.

Burada kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış sarı bir oda olduğunu anlatan Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu'yla kumar oynamaya gittik. Bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi.

Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı" dedi.