KIZILAY GÜNCEL İŞ İLANLARI 2023 | Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alımı BAŞVURU FORMU!

Kızılay iş ilanları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kızılay çalışanları Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım için birçok ilimize sevk ediliyor. Öte yandan yeni personel ihtiyaçları da doğuyor. İş ilanlarını devamlı güncelleyen Kızılay, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alacağını duyurdu. Buna göre, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak. İşte, personel alımı başvuru formu