Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık etti. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılan Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret etti.