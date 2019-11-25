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Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık etti. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılan Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 20:29
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Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

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  • 70
Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık etti.

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Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılan Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

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Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

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Katar’daki Türk birliğinden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan Halid bin Velid Kışlası'nı ziyaret etti

Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.