16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kastamonu'da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı'na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı. Ezine Çayı'na seyyar köprü kuruluyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 15:54
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