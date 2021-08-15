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Haberler Galeri Kastamonu'da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı'na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

Kastamonu'da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı'na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı. Ezine Çayı'na seyyar köprü kuruluyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 15:54
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Kastamonu’da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı’na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kastamonu’da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı’na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

Sel felaketinin ardından Kastamonu'da yaralar sarılıyor. Devlet harekete geçti ve Kastamonu'da köprü çalışmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeye gönderdiği tanklar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.

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Kastamonu’da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı’na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

A Haber muhabirleri Murat Sekban ve Ramazan Almaçayır Kastamonu'daki son gelişmeleri aktardı.

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Kastamonu’da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı’na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

TANKLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.

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Kastamonu’da sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ezine Çayı’na seyyar köprü! A Haber son gelişmeleri bölgeden aktardı

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.