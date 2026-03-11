Kartalkaya Meclis Komisyon Raporu gerçeği ortaya çıkardı! Bakanlığa sorumluluk yüklenmedi

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılmasında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimlerinin belediyeler, il özel idareleri, itfaiye ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumların sorumluluğunda bulunduğu vurgulandı.

Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporu yayımlandı.

RUHSAT OLMADAN TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLEMİYOR

Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının, söz konusu tesisin imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi. Bu ruhsatın varlığının, ilgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimleri yaptığını ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini gösteren bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılması alanında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimleri gibi kritik alanlarda sorumluluğun belediyeler, il özel idareleri, itfaiye teşkilatları ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumlar arasında paylaşıldığı vurgulandı.