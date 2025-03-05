Kare kare gardaş kucaklaşması! Başkan Erdoğan ile Aliyev'den samimi anlar

"ALİYEV'İ TÜRKİYE'DE MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz." dedi.