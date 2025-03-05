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Kare kare gardaş kucaklaşması! Başkan Erdoğan ile Aliyev'den samimi anlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Ankara'ya geldi. Bu kapsamda Erdoğan ve İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleşti. İki liderin açılış konuşmalarının ardından samimi kucaklaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:00
Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Ankara'ya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

Bu kapsamda Erdoğan ve İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleşti.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

İki liderin açılış konuşmalarının ardından samimi kucaklaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

"ALİYEV'İ TÜRKİYE'DE MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz." dedi.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

"TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİNDE SAYIN ERDOĞAN'IN ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR"

Aliyev ise Başkan Erdoğan'ın liderliğine değinerek, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan'la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor. Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösterir tezahürüdür. Nahçıvan'da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek. Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var." ifadelerini kullandı.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

İki liderin dostluğu ise kameralara böyle yansıdı.

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

Kare kare işte o anlar...

Tek karede kardeşlik! Başkan Erdoğan ile Aliyev’den samimi kucaklaşma

Kare kare işte o anlar...