Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

AK Parti'nin millete hizmet için yaptığı her şeye engel olmaya çalışan CHP ve 'istemezükçü' zihniyetin Kanal İstanbul projesine yönelik söylemlerinin tamamı yalan çıktı. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek olan proje için karalama kampanyası yürütenlerin ürettiği yalanlar bir bir çürütüldü. İşte muhalefetin sırf karşı çıkmış olmak için söylediği yalanlar ve o yalanlar ve Kanal İstanbul'la ilgili gerçekler…