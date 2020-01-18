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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

Başta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'istemezükçü' zihniyetin Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm iddiaları 'asılsız' çıktı. Türkiye'nin Montre prangasından kurtularak Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek olan projenin durdurulması için karalama kampanyası yürüten zihniyetin ürettiği tüm yalanlar bir bir çürütüldü. İşte muhalefetin sırf karşı çıkmış olmak için söylediği yalanları çürüten gerçekler...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 17:16
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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

AK Parti'nin millete hizmet için yaptığı her şeye engel olmaya çalışan CHP ve 'istemezükçü' zihniyetin Kanal İstanbul projesine yönelik söylemlerinin tamamı yalan çıktı. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek olan proje için karalama kampanyası yürütenlerin ürettiği yalanlar bir bir çürütüldü. İşte muhalefetin sırf karşı çıkmış olmak için söylediği yalanlar ve o yalanlar ve Kanal İstanbul'la ilgili gerçekler…

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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

Yalan: Kanal İstanbul yapılırsa, kısırlık ortaya çıkacak.

Gerçek: Mısır'da Süveyş Kanalı, 1869'da yapıldı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Panama Kanalı açıldığında 334 bin olan nüfus bugün 4 milyona ulaştı.

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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

Yalan: Bilimsellikle hiçbir ilgisi yok.

Gerçek: Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.

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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

30 MİLYARLIK PALAVRA

Yalan: Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem rüzgâr rejimini değiştirerek İstanbul'u bir ısı adasına çevirecek.

Gerçek: Küçükçekmece Gölü'nün sahillerinde herhangi bir inşaat söz konusu değildir ve bu alan doğal sit alanı statüsüyle korunmaya devam edecektir.

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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek

Yalan: Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak.

Gerçek: Projenin Antik Kent ve Mağaralarla herhangi bir ilgisi yoktur.