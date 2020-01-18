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Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek
Başta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'istemezükçü' zihniyetin Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm iddiaları 'asılsız' çıktı. Türkiye'nin Montre prangasından kurtularak Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek olan projenin durdurulması için karalama kampanyası yürüten zihniyetin ürettiği tüm yalanlar bir bir çürütüldü. İşte muhalefetin sırf karşı çıkmış olmak için söylediği yalanları çürüten gerçekler...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 17:16
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