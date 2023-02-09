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Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu. İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane yaraları sarmaya başladı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:05
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Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki deprem nedeniyle 10 ilde yıkım meydana geldi. Hastaneler yaraları sarmaya çalışırken, bunun yanı sıra hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.

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Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Hastaneler tüm hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamladı.

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Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI

İçerisinde röntgen cihazından ameliyathanesine hatta laboravutarına kadar her şeyi düşünülen sahra hastanelerinde yaralar sarılmaya başlandı.

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Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Deprem nedeniyle yaralanan veya farklı bir rahatsızları bulunan vatandaşlar sahra hastanesine gelip, muayenesini ve tedavisini olmaya başladı.

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Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Hastane, kentteki diğer hastanelerin de yükünü hafifletecek. İsrail'den gelen görevlilerin de kentte sahra hastanesi kuracağı öğrenildi.