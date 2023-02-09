Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu. İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane yaraları sarmaya başladı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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