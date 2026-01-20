CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerin her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve özel jette yer alan 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesine ulaşıldı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

Gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in özel jette verilen bu uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı saptandı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

Karaca ve Selen Görgüzel verdikleri ifadelerde İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu bu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini, kendilerini de şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını itiraf ederken, her iki ismin de cep telefonlarından jette çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

Bu fotoğraflar arasında 'Kafa koparan' lakaplı İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in de fotoğrafına rastlanırken, ayrıca Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ayşe Sağlam'ın da özel jetten şampanyalı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

AYLIK 35 BİN LİRA GELİRLE ÖZEL JET PARTİSİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesine ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre gelirini aylık 35 bin lira olarak söyleyen Sağlam, jet partilerinin gösterildiği Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan fotoğrafları doğruladı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

"Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki uçağa bindiğim doğrudur. Hem giderken hem dönerken uçağa bindim" derken bu uçağa binmesi için Rabia Karaca'nın aracı olduğunu öne sürdü.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

"ARKA ODAYA RABİA İLE MURAT GİTTİ"

Bu uçağın İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini aktaran Sağlam, uçağa binme amacının ise Kıbrıs'ta yapılacak olan bir güzellik yarışmasında juri üyesi olmasını gerekçe gösterdi.

Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan özel jette yan yana şarap içtikleri fotoğraf gösterilen Sağlam, söz konusu fotoğrafı da doğruladı.

Rabia Karaca ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da özel jette bulunan arka odaya gidip geldiğini aktaran Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" diye konuştu.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

"CİNSEL AMAÇLI KULLANILAN ODA" İDDİASI!
Rabia Karaca geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede bu odayla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Karaca, "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır." ifadelerini kullanmıştı.

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!

Kendisine gösterilen 30 numaralı fotoğrafın İmamoğlu jeti içerisinde cinsel amaçla kullanılan oda olduğunu ifade eden Karaca, "Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum." demişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin