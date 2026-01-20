'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan jet itirafı!
Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerin her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve özel jette yer alan 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesine ulaşıldı.
CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
Gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in özel jette verilen bu uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı saptandı.
Karaca ve Selen Görgüzel verdikleri ifadelerde İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu bu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini, kendilerini de şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını itiraf ederken, her iki ismin de cep telefonlarından jette çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı.
Bu fotoğraflar arasında 'Kafa koparan' lakaplı İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in de fotoğrafına rastlanırken, ayrıca Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ayşe Sağlam'ın da özel jetten şampanyalı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
AYLIK 35 BİN LİRA GELİRLE ÖZEL JET PARTİSİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesine ulaşıldı.
Sabah'ın haberine göre gelirini aylık 35 bin lira olarak söyleyen Sağlam, jet partilerinin gösterildiği Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan fotoğrafları doğruladı.