23 Mayıs 2022, Pazartesi
Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?
Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan maske zorunluluğu, normalleşme sürecinde kademeli olarak kaldırıldı. Kapalı alanlarda maske yasağının sona ermesinin ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:06
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12