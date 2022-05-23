Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.