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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan maske zorunluluğu, normalleşme sürecinde kademeli olarak kaldırıldı. Kapalı alanlarda maske yasağının sona ermesinin ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:06
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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

Maske yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ederken, maskelerin ne zaman kalkacağı araştırılmaya başlandı. Dünkü tabloya göre vaka sayısı binin altına düşerken, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın toplu taşımada devam eden maske zorunluluğu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı 1.000'in altına düştüğünde toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske yasağının sona ereceğini açıklamıştı.

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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

VAKA SAYISI SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 22 Mayıs tarihli tabloya göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.