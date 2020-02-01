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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
Jandarma personel alımı ilanı yayınlandı. Jandarmaya kadın erkek 3550 personel alımı yapılacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. İlanın yayınlanmasının ardından jandarma personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.02.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 02:12
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