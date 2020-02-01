Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek

durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan

türünden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun

olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93)

puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları

ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az

%80'ini almış olmak,