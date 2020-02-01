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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Jandarma personel alımı ilanı yayınlandı. Jandarmaya kadın erkek 3550 personel alımı yapılacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. İlanın yayınlanmasının ardından jandarma personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.02.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 02:12
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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı'na astsubay alımı ilanı yayınlandı. 4-21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak başvurularda toplam 3550 personel alımı yapılacak. Başvuruların 9 farklı branşta olacağı öğrenildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden kadın ve erkek astsubay alımı ilanı açıklandı. Peki, jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler!

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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Branşlarda Jandarma astsubay kadrosunda 362 kadın, aday istihdam edilecek. Toplamda 2947 jandarma, 126 personel, 72 ikmal, 13 maliye, uçak helikopter teknisyeni 40, istihkam 52, bakım 120, muhabere ise 120 olarak açıklandı. Sağlık muvazzaf kadrosunda ise 60 olmak üzere toplam kadro 3550 olarak açıklandı.

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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek
durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun
olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93)
puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az
%80'ini almış olmak,

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Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

(6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01
Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27
yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar
için geçerlidir.),