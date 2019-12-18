İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'ni satın aldığı iddiaları sonrası gündeme geldi. Uzun süredir mali sorunlar yaşayan Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddia ediliyor. İTÜ'nün satış bedeli olarak 800 milyon TL ödeyeceği, öğretmenlerin maaşlarını da üstleneceği belirtiliyor. MEB konu ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Peki, İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek? İşte Doğa Koleji'ni satın aldığı iddia edilen İTÜ Vakfı ile ilgili bilgiler...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:23Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:41