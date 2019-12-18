Doğa Koleji Okulları'nda yaşanan mali krizde sona gelindi. Zor günler geçiren Türkiye'nin en büyük okul zinciri Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddia ediliyor. Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı'nın satın aldığı, bedel olarak da 800 milyon TL ödeyeceği aktarılıyor. MEB konu ile ilgili bir açıklama yapacak. Açıklama öncesi İTÜ Vakfı ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...