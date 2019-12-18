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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'ni satın aldığı iddiaları sonrası gündeme geldi. Uzun süredir mali sorunlar yaşayan Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddia ediliyor. İTÜ'nün satış bedeli olarak 800 milyon TL ödeyeceği, öğretmenlerin maaşlarını da üstleneceği belirtiliyor. MEB konu ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Peki, İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek? İşte Doğa Koleji'ni satın aldığı iddia edilen İTÜ Vakfı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:41
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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

Doğa Koleji Okulları'nda yaşanan mali krizde sona gelindi. Zor günler geçiren Türkiye'nin en büyük okul zinciri Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddia ediliyor. Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı'nın satın aldığı, bedel olarak da 800 milyon TL ödeyeceği aktarılıyor. MEB konu ile ilgili bir açıklama yapacak. Açıklama öncesi İTÜ Vakfı ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

İTÜ VAKFI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu.

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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

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İTÜ Vakfı kimin? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı? Doğa Koleji öğretmen maaşları ne zaman ödenecek?

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.