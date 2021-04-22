İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

SİVRİSİNEKLER KITALAR ARASI TİCARETLE HIZLI DOLAŞIMA GİRDİ

İki sene önce İstanbul'da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz. Afrika ticarette en çok Türkiye'ye güveniyormuş; çok güzel bir şey, gurur duyduk ama eşittir bu sivrisinekler de gelecek bize. Eskiden bu sivrisineklerin gelmesi seneler sürüyordu, şimdi bir konteynerin içine kaçan bir sivrisinek 6 saat sonra İstanbul'da.