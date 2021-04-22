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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?
İklim değişikliğine ve artacak olan hava sıcaklıklarına değinen Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, çarpıcı uyarılarda bulundu. Önlemlerin erkenden alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, geleceğe yönelik birçok ezberin bozulacağını işaret etti.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 13:13
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