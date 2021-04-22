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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

İklim değişikliğine ve artacak olan hava sıcaklıklarına değinen Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, çarpıcı uyarılarda bulundu. Önlemlerin erkenden alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, geleceğe yönelik birçok ezberin bozulacağını işaret etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 13:13
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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na geniş bir sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, çarpıcı son dakika uyarılarında bulundu:

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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

ÇUKUROVA KURUYACAK: 30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova'da. Yani Çukurova'da tarım yapamayacağız. Ege'nin batısında korkunç kuraklık olacak.

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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

MALATYA'DA KAYISI KALMAYACAK: Sivas'ta, Malatya'da kuraklık olacak. Kayısı yok! Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var

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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

SİVRİSİNEKLER KITALAR ARASI TİCARETLE HIZLI DOLAŞIMA GİRDİ

İki sene önce İstanbul'da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz. Afrika ticarette en çok Türkiye'ye güveniyormuş; çok güzel bir şey, gurur duyduk ama eşittir bu sivrisinekler de gelecek bize. Eskiden bu sivrisineklerin gelmesi seneler sürüyordu, şimdi bir konteynerin içine kaçan bir sivrisinek 6 saat sonra İstanbul'da.

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İstanbullulara flaş hava sıcaklığı uyarısı! İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak?

KONYA'DA TARIM BİTEBİLİR: Konya Ovası'nda en az 90 bin tane su kuyusu var ve devlet bunlardan 25 bininden ne kadar su çekildiğini biliyor. Konya Ovası Projesi Başkanı iki hafta önce diyor ki: 'Yer yer yer altı suyu 22 metre düşüyor senede.' Senede 22 metre yeraltı suyu düşerken Konya Ovası'nda sulamalı tarım yapamazsınız