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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. YENTAKOOP Başkanı Kıyasettin Telli, "Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş" dedi. Taksilerdeki iTaksi cihazlarında aynı zamanda taksimetre özelliğinin bulunduğunu aktaran Telli, "İBB sırf taksimetre firmalarını korumak adına bu özelliği aktive etmiyor. Teknoloji çağında bizlere yapılan açıkca bir zulümdür. Örneğin İETT tarife zammı yaptığında İETT otobüslerinin bizim gibi saatlerce sıraya girdiği görülmüş müdür?" dedi.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 14:46
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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici uzun kuyruk oluşturdu. Saatlerce sıra bekleyen kimi taksiciler arasında gerginlik yaşanırken, bazı taksiciler de korna çalarak uygulamaya tepki gösterdi.

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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ekmeğinize ortak olma anlayışında olmayacağım, gelişmenize her türlü desteği vereceğim" diyerek yola çıktığını ancak 19 aydır her geçen gün taksicilerin hayatını zorlaştıran adımlar attığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

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İstanbul'da 'taksimetre' isyanı: İBB'nin yaptığı açıkca bir zulüm

"Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş.