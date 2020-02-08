İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

İstanbul'da kar yağışı dün gece saatlerinde etkili oldu. Kentin büyük kısmı beyaza bürünürken, kar yağışı aralıklarla deva ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları kar yağışına karşı uyarırken, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'ya da dikkat çekti. Özellikle Sakarya'da çığ tehlikesine dikkat çekildi! Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den gelen uyarılar ve yurttan hava durumu...