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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sulu kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak kar şeklini aldı. Güne karla uyanan İstanbullular hava durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya bölgesinde kar yağışına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Özellikle Sakarya'da çığ tehlikesine dikkat çekildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve yurtta hava durumu...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:20
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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

İstanbul'da kar yağışı dün gece saatlerinde etkili oldu. Kentin büyük kısmı beyaza bürünürken, kar yağışı aralıklarla deva ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları kar yağışına karşı uyarırken, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'ya da dikkat çekti. Özellikle Sakarya'da çığ tehlikesine dikkat çekildi! Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den gelen uyarılar ve yurttan hava durumu...

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülürken bölgede buzlanma ve don tahmin ediliyor.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.