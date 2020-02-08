İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova için kar uyarısı!
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sulu kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak kar şeklini aldı. Güne karla uyanan İstanbullular hava durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya bölgesinde kar yağışına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Özellikle Sakarya'da çığ tehlikesine dikkat çekildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve yurtta hava durumu...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:14Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:20