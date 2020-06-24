İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Son dakika haberine göre; İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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