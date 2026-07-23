İstanbul’da akılalmaz vurgun! Doktor eşi bile hakim sanıyormuş

İstanbul'da adli sorunları olan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle kandıran ve kendisini çevreye "hakim" olarak tanıtan sahte hakimin liderlik ettiği dolandırıcılık şebekesine dev operasyon düzenlendi. Jandarma baskını sırasında komşuların "Hakimi kaçırıyorlar" diyerek polise ihbar yağdırdığı, şebeke liderinin doktor eşinin dahi kocasını gerçek hakim sandığı ortaya çıktı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dev bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi.

"HAKİM" YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN Sabah'ın haberine göre, örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden şebekenin liderliğini K.A. isimli şahsın yaptığı belirlendi. K.A.'nın, adli mercilerde davası veya soruşturması bulunan çaresiz vatandaşları hedef seçtiği, kendisini "hakim" olarak tanıtarak nüfuz ticareti ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, bu suç ağı içerisinde (3) avukatın da aktif olarak yer aldığı toplam (5) şüpheli saptandı.

KOMŞULAR "HAKİMİ KAÇIRIYORLAR" DİYE POLİSE HABER VERDİ Operasyon anında yaşananlar ise olayın boyutunu gözler önüne serdi. 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskın sırasında, jandarma ekiplerini sivil kıyafetlerle operasyon yaparken gören apartman sakinleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Komşular, evden birinin zorla götürüldüğünü düşünerek durumu "hakimi kaçırıyorlar" paniğiyle hemen polise ihbar etti. Kısa süren bir kargaşanın ardından olayın aslı anlaşıldı ve durumun jandarma operasyonu olduğu netleşti.