02 Mart 2022, Çarşamba
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı
Balkanlar'dan İstanbul'a gelen kar yağışının ardından megakentte bugün güneşli bir hava hakim. Milyonlarca vatandaş "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabını arıyor. Soğuk havaların yurt genelinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Onlarca ile kar yağışının beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği de resmi Twitter hesabından kar uyarı yaptı.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 11:16
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