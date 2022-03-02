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İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

Balkanlar'dan İstanbul'a gelen kar yağışının ardından megakentte bugün güneşli bir hava hakim. Milyonlarca vatandaş "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabını arıyor. Soğuk havaların yurt genelinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Onlarca ile kar yağışının beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği de resmi Twitter hesabından kar uyarı yaptı.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 11:16
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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

İstanbul ve Ankara'da kar bekleyen milyonlarca vatandaş için sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumunda ise hafta sonunda havaların ısınması bekleniyor.

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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

ONLARCA İLE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu`da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bazı illerde yoğun kar görülecek.

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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

37 ilde beklenen kar, bugünden gününden itibaren etkisini artıracak.

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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

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