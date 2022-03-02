İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Meteoroloji 37 ili uyardı | 5 günlük hava durumu açıklandı

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.