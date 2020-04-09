İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ülkemize sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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