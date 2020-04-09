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Haberler Galeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ülkemize sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 08:14
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

Sağlık Bakanlığı'nın vaka haritasında İstanbul'da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

KUMBURGAZ'A DOĞRU AZALIYOR
Milliyet'in haberine göre; Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu! İşte en riskli ilçeler

Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca.