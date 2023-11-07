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Haberler Galeri İSRAİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ 2023! Türkiye'de satılan hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek: Danone, Prima...

İSRAİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ 2023! Türkiye'de satılan hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek: Danone, Prima...

İsrail markalı ürünlerin listesi 2023! Filistin'de yaşanan çatışma ve sivil kayıplarının ardından dünya genelinde İsrail'e tepkiler yükselirken, Türkiye'de de vatandaşlar bu tepkilere destek vermek amacıyla İsrail markalı ürünlerin boykot edilmesini talep ediyor. Peki, hangi ürünler İsrail malı? İşte, o markalar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:59
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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek...

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünya genelinde devam eden protesto ve yardım çabaları sürerken, bazı vatandaşla, İsrail ile ilişkilendirilen ürünleri boykot etmeyi tercih ediyorlar. İşte 2023'te boykot listesine eklenen İsrail malı ürünler!

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek...

TÜRKİYE'DEKİ İSRAİL ÜRÜNLERİ MARKA LİSTESİ!

Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee.

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek...

Temizlik Sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif,

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek...

Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol Dove Elidor (Şampuan), Head & Shoulders, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B,

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek...

(Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan) Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet