Isparta trafiğine nefes! İki karayolu projesi hizmete açıldı: Yıllık 176 milyon liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenini gerçekleştirdi. Sözlerine, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak başlayan Uraloğlu, "Açılışını yaptığımız köprülü kavşağımıza ismini verdiğimiz şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı da buradan bir kez daha minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Onun hatırasını yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan topraklarımıza yakışır bir eserle taçlandırmak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu. Tüm şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun." dedi.

"İLİMİZİN TARIMSAL, TİCARİ VE TURİSTİK POTANSİYELİNİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE TAŞIMAK BİZİM EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR"

Gülün, lavantanın, elmanın ve zambakların diyarı Isparta'nın aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün mavisi, Davraz'ın karı, Zindan Mağarası'nın gizemiyle adeta yaşayan bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu kadim topraklar, tarımın bereketiyle, eğitim yuvalarıyla, sanayi ve turizm potansiyeliyle Akdeniz ile İç Anadolu arasında köprü vazifesi gören stratejik bir merkezdir. Isparta, özellikle gül ve lavanta üretimiyle dünya çapında tanınırken; Süleyman Demirel Üniversitesi ve sağlık yatırımlarıyla yoğun nüfus hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımak bizim en önemli önceliklerimizden biridir."