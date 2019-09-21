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İnsansız tank TEKNOFEST'te
ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen UKAP, yeni tasarımıyla kazandığı üstün özelliklerle ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergilendi. Yeni tasarımla, yerli uzaktan kumandalı ve otonom mini ana muhabere tankı seviyesinde performans sergileyecek bir araç ortaya çıktı. Yürüyüş sistemleri güçlenen, hızı artan araç, anti-tank roketleri dahil çok çeşitli silah sistemlerini kullanabilecek.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 13:49
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