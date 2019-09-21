İnsansız tank TEKNOFEST'te

Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ve süspansiyon ile aracın, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri kazandığını dile getiren Katmerci, şunları kaydetti:

"UKAP, her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 tırmanma dahil) stabilizasyonu yüksek atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh opsiyonu, anti-tank roketleri dahil çok çeşitli silah sistemlerinin kullanımına müsait, sınıfında dünya ölçeğinde öncü bir araç olarak yenilendi.

Opsiyon olarak sunduğumuz uydu bağlantısı ile kumanda menzili sınırsız hale getirildi. Gece gündüz operasyon icra edebilen aracımız çok amaçlı bir platform. Ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta taşıma aracı, yük taşıma aracı, roket platformu ve amfibi çıkartma operasyonlarında görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.