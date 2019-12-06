İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN SON AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, infaz düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çelik görüş ayrılığı mı var sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok. Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur ittifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP'den cumhur ittifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var. Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor. Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz. Cumhur ittifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.