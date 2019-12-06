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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!
Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Kamuoyunda tartışılan infaz düzenlemesi için araştırmalar sürüyor. Yeni yargı paketinin 2020 Ocak ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Genel af ile ilgili son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yapmıştı. Peki, ceza indirimi olacak mı? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 18:50
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