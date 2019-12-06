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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Kamuoyunda tartışılan infaz düzenlemesi için araştırmalar sürüyor. Yeni yargı paketinin 2020 Ocak ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Genel af ile ilgili son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yapmıştı. Peki, ceza indirimi olacak mı? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 18:50
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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

Yeni yargı paketinin detayları netleşiyor! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Cezaevlerinde bulunan binlerce kişiyi ve onların ailelerini ilgilendiren düzenlemeyle ilgili tartışmalar sürüyor. Vatandaşlar genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TBMM'ye önümüzdeki ay sunulması beklenen "İkinci Yargı Paketi" kapsamında genel af ve ceza indirimi düzenlemesinin yer alması bekleniyor. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.

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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN SON AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, infaz düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çelik görüş ayrılığı mı var sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok. Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur ittifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP'den cumhur ittifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var. Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor. Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz. Cumhur ittifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.

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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı. İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı.

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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı.

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İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!

Uyuşturucu suçları: AK Partili kaynaklar, daha önce verdiği yasa teklifinde uyuşturucuyla ilgili suçları da infaz indirimi kapsamına sokan MHP'nin de iknaya yakın olduğunu dile getirdiler. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklif metninde, AMATEM gibi bağımlılıkla mücadele merkezlerinin daha etkin rol oynaması ve bu suçlar için rehabilitasyona ağırlık veren bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.