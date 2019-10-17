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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 17:43
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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde, öğle saatlerinden itibaren savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Kargo ve tanker uçak hareketliliği yaşanan İncirlik Üssü'nden ayrıca ABD'ye ait sivil bir uçak da kalkış yaptı.

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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik
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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik